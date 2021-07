Per il presunto “tappetino della casta”, Breccia alla sbarra con quattro commentatori di Facebook

E’ finita in tribunale la vicenda della strada asfaltata nel tratto dove abita l’ex dipendente dell’ufficio tecnico del Comune di Manduria, Angelo Dimitri che secondo il consigliere comunale Mimmo Breccia si sarebbe trattato di un palese atto di favoritismo della casta. Per questo parere, espresso all’epoca dei fatti (dicembre 2020), l’esponente di Manduria Noscia fu querelato da Dimitri che denunciò anche quattro manduriani per aver commentato la stessa vicenda su Facebook. Il pubblico ministero Filomena DI Tursi ha disposto un decreto di citazione a giudizio per tutti gli imputati che dovranno comparire oggi davanti al giudice del Tribunale di Taranto, dottor Galasso, per difendersi dall’accusa di diffamazione.

Il commento che secondo il pm avrebbe «offeso la reputazione» dell’ex dipendente dell’ufficio tecnico comunale (ora in pensione), metteva in risalto la presunta differenza di trattamento nella copertura degli scavi per l’interramento di acqua e fogna tra la strada del dipendente, completamente asfaltata per tutta la lunghezza del fronte casa di Dimitri e altre strade dove i rifacimento riguardava solo la larghezza dello scavo con solo una discreta abbondanza sui lati. «Cosa ci sarà di importante in quel tratto di strada messo a nuovo?», si chiedeva Breccia nel post pubblicato sulla pagina social del Movimento. «Il fortunato – proseguiva Breccia – è il signor Angelo Dimitri, dipendente comunale ed ex autista del già sindaco Gregorio Pecoraro, assunto in quel periodo». Breccia poi spiegava: «Di solito le riparazioni dei tratti stradali interessati da scavi per allaccio ad acqua, fogna o metano, riguardano solo la striscia dello scavo, in questo caso – proseguiva – ci si ritrova con un tappetino vero e proprio che interessa tutto il fronte dell’abitazione in questione con tanto di “scivoletto” (corrispondente al garage, Ndr)».

Il post di Breccia fu commentato da quattro manduriani, anche loro alla sbarra, per aver scritto, due di loro: «Basta capire chi abita lì e la risposta viene da sé»; il terzo per aver commentato: «che fortuna! Raccomandato con le lettere maiuscole»; mentre il quarto che ricordava un episodio in cui non comprendeva la presenza dell’ex dipendente comunale su un altro luogo dove erano in corso stessi lavori di bitumazione della strada».

Il consigliere comunale Breccia è difeso dall’avvocato Francesco Di Lauro mentre Dimitri lo assiste l’avvocato e consigliere di minoranza, Dario Duggento.