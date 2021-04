Automobilista viola i sigilli dell'auto, assolto grazie alla moglie incinta

Il Tribunale di Brindisi ha assolto un manduriano «perché il fatto non è previsto come reato», finito sotto processo perché aveva violato il fermo amministrativo della propria autovettura a seguito di un verbale per mancanza di assicurazione.

Ignorando quell’obbligo, l’automobilista manduriano, Cosimo D. di 42 anni, aveva continuato ad utilizzare l’automezzo, un Doblò Fiat, era stato poi sorpreso una seconda volta senza copertura assicurativa dai carabinieri di Francavilla Fontana. Nel corso delle ricerche nella banca dati, i militari della città degli Imperiali hanno così scoperto la precedente infrazione e il relativo fermo amministrativo.

Le cose si sono così ulteriormente complicate per il manduriano che rischiava, oltre alla condanna penale, anche una sanzione amministrativa e la confisca definitiva del mezzo.

Nel processo celebrato nel Tribunale di Brindisi, il suo avvocato di fiducia, Daniele Capogrosso, ha puntato la difesa sul principio della necessità nell’uso del furgone perchè il veicolo veniva utilizzato per condurre la moglie alle visite mediche, poichè interessata da una gravidanza a rischio. Non solo. Il difensore ha poi chiesto ed ottenuto il riconoscimento di una norma del codice della strada secondo la quale il reato contestato non è di natura penale ma tuttalpiù un illecito amministrativo. In effetti il giudice ha ritenuto tale causa assorbente rispetto allo stato di necessità stabilendo che se il fatto non è previsto come reato, viene meno anche la causa scriminante dello stato di necessità. Pertanto l'imputato è stato assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.