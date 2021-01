Il tribunale boccia il “super dirigente” e promuove l’eliminazione della dirigenza

Per circa vent’anni avrebbe ricoperto un ruolo dirigenziale nell’organico del comune di Manduria non avendone diritto. Attribuzioni e remunerazioni improprie godute da Vincenzo Dinoi, avvocato, attuale comandante del corpo di polizia municipale manduriano. Questo almeno il parere del giudice del Tribunale di Taranto, Lorenzo De Napoli, che ha respinto il ricorso presentato dall’ex dirigente che chiedeva l’annullamento di una delibera del 2020 con la quale l’allora commissione straordinaria del comune messapico ha soppresso la dirigenza dalla pianta organica, attribuendo funzioni organizzative a sette dipendenti della categoria D3, responsabili di altrettante e specifiche aree. Oltre a dichiarare «legittimi ed efficaci» gli atti commissariali, il giudice De Napoli ha ritenuto nullo un verbale di conciliazione del 2002, approvato con delibera di giunta dell’epoca, che legittimava la posizione dirigenziale di Dinoi, in quanto contrario a norme imperative che prevedono un concorso pubblico che il comandante non ha mai superato. Per tanti anni, quindi, il capo dei vigili urbani, assunto per concorso e inquadrato nella categoria D3, avrebbe ricoperto un ruolo apicale non dovuto grazie ad incarichi «ad personam» conferitegli di volta in volta dagli amministratori succeduti negli anni e al verbale di conciliazione ritenuto nullo.

Sino a giugno dello scorso anno, Dinoi ha diretto i settori Affari generali, personale, finanze, cultura, turismo e spettacolo, e vice segretario comunale. Una pluralità di incarico che ha fatto meritare al comandante l’appellativo di super dirigente.

Alla stessa conclusione del giudice De Napoli erano arrivati diversi pareri legali commissionati da precedenti sindaci ed anche dai revisori dei conti che in una loro relazione del 2019 avevano definito Dinoi come «dirigente atipico». Anomalie su cui hanno sollevato sospetti anche i giudici della Corte dei Conti che hanno aperto un’inchiesta, tuttora in corso, chiedendo conto al comune degli ultimi cinque anni di presunta dirigenza atipica.

Evidentemente preoccupati di questo, i commissari straordinari hanno pensato bene di cancellare la figura dirigenziale dalla pianta organica comunale giustificando la misura in questo modo: «Il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo, con l’impossibilità di coprire le posizioni dirigenziali vacanti, per effetto dei vari vincoli normativi e della carenza di risorse di bilancio, ha imposto accorpamenti di funzioni eterogenee per competenze e contenuti, in contrasto con la disciplina a tutela della divisione dei ruoli e delle competenze, determinando potenziali profili di incompatibilità tra le varie attribuzioni del medesimo dirigente».

L’estromissione non è piaciuta al comandante che si era rivolto al giudice del lavoro, affidando incarico agli avvocati Cataldo Balducci del foro di Bari e Luisa Serrano del foro di Lecce, per chiedere la revoca degli atti adottati dal Comune e la conseguente restituzione del ruolo dirigenziale ricoperto per diversi anni. I suoi legali chiedevano che il loro assistito fosse «inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del Contratto collettivo nell'ambito dell'organico del Comune di Manduria con ogni conseguenza di legge, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa». Il giudice ha invece condannato il ricorrente alle spese di lite. Gli interessi dell’amministrazione comunale sono stati curati dall’avvocato Giuseppe Misserini del foro di Taranto.

Nazareno Dinoi