​Corso di management del vino e del cibo sostenibile

L’Istituto tecnico superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato organizza a Manduria un master di Management digitale per la costruzione di sistemi territoriali del vino e del cibo sostenibili. L’offerta formativa del corso consente di acquisire le competenze necessarie per la pianificazione strategica di un progetto di food & wine destination, dalla creazione del prodotto, alla sua promozione e commercializzazione.

Inoltre, consente, per il tramite delle competenze in uscita dei corsisti, di rafforzare la capacità del sistema dell’offerta turistica dell’area nel costruire e commercializzare esperienze e prodotti turistici in linea con la crescente complessità della domanda turistica. È rivolto a giovani e adulti, anche occupati, in possesso di un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore quinquennale e/o di un titolo equipollente o Laurea.



Il Numero Chiuso di Allievi, per ciascun corso è di 25, fino ad un massimo di 30 partecipanti.