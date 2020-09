Concorso fotografico di Wikipedia con i monumenti manduriani

Dall’1 al 30 settembre 2020 è possibile partecipare con uno o più scatti ai monumenti di Manduria, alla seconda edizione del concorso fotografico pugliese dedicato ai beni culturali, edizione regionale del concorso internazionale Wiki Loves Monuments, organizzato in più di 50 Paesi. I cittadini sono invitati a fotografare i monumenti e a condividere gli scatti con licenza libera sul database multimediale connesso a Wikipedia.

I premi in palio ammontano complessivamente in 255 euro di buoni spesa a scelta così suddivisi: 125 euro al primo classificato, 85 euro al secondo classificato e 45 euro al terzo classificato.

I vincitori verranno premiati contestualmente all’inaugurazione della mostra delle prime 10 foto vincitrici del concorso, in luogo da destinarsi.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a professionisti e amatori che desiderano rendere libera e accessibile a tutti l’immagine del loro monumento regionale del cuore. Basta registrarsi sul sito di Wikimedia Commons - l’archivio di immagini liberamente riutilizzabili connesso a Wikipedia, l’enciclopedia libera - e caricare dall’1 al 30 settembre una o più fotografie, ognuna col suo titolo. Per Manduria possono essere fotografati i monumenti per i quali è stata concessa un'apposita autorizzazione: parco archeologico delle Mura messapiche, chiesa e cripta di San Pietro Mandurino, Viale Scegnu, Il Calvario, chiesa Madonna del Carmine, ex convento degli Scopoli, Porta Napoli, ex convento degli Agostiniani, ex convento delle Servite, chiesa dello Spirito Santo, Palazzo Corcioli Giannuzzi, portale della chiesa matrice.