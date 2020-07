“Mi racconti una storia?”, ciclo di letture serali dedicate a bambini dai 5 ai 10 anni

“Mi racconti una storia?” è un ciclo di letture serali dedicate a bambini dai 5 ai 10 anni, organizzato dalla Pro Loco di Manduria in collaborazione con Testolinee libreria dei ragazzi, finalizzato a far riscoprire il piacere della lettura alle giovani menti del domani, protagoniste del presente. Dopo il lungo periodo di inattività riguardante l’organizzazione di eventi, si è deciso di partire con questa prima iniziativa, privilegiando i bambini, ovvero proprio coloro che durante il lungo periodo del lockdown, chiusi in casa, hanno sentito più di tutti il sacrificio della reclusione, costretti a ridimensionare la loro voglia di giocare e scoprire cose nuove.

Nel centesimo anniversario della nascita di Gianni Rodari il nostro ‘reading itinerante’ intende riprendere la lezione del grande scrittore specializzato in letteratura per l’infanzia allo scopo di favorire una visione del libro come strumento di scoperta della realtà che incentivi l’uso dell’immaginazione e della parola. La fantasia è il luogo in cui adulti e bambini possono incontrarsi e parlare la stessa lingua, è un territorio in comune in cui poter immaginare un mondo migliore ed impegnarsi a realizzarlo, perché si può parlare di argomenti importanti anche raccontando fiabe.

Da qui, quindi, l’obiettivo di ideare un evento destinato ai bambini, in modo da permetter loro di riappropriarsi di spazi pieni di creatività e di voglia di imparare, in un contesto a stretto contatto con la natura e, in particolar modo, il nostro bel mare.

Il Reading si svilupperà su tre appuntamenti, nello specifico il 27 e 31 luglio e il 5 agosto 2020, presso la Salina dei Monaci, la Spiaggia centrale di San Pietro in Bevagna e la Masseria Cuturi.