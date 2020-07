Vento Refolo presenta “Class lab estate al parco archeologico di Manduria”

Anche quest'anno prendono il via le attività di Classlab al parco, fortemente penalizzate dall'emergenza covid in primavera ma che in questa versione estiva riservano delle novità e delle sorprese di tutto rispetto! Accanto agli appuntamenti ormai tradizionali di Missione Archeologo con lo scavo archeologico simulato e del Laboratorio di Argilla in cui si riproducono giocando antichi manufatti messapici, si aggiungono le bellissime attività di Mimmo Lorusso, grande esperto di archeologia divulgativa che ci condurrà alla scoperta dell'epoca preistorica, di come si andava a caccia e di come si accendeva il fuoco con la pietra, in un'atmosfera di grande suggestione. Un laboratorio/spettacolo pensato per ragazzi e adulti che vogliano fare un tuffo nella preistoria in una magica notte d'estate.

Gli appuntamenti Classlab dell'associazione Vento Refolo avranno luogo presso il Parco archeologico di Manduria ad Agosto con la seguente cadenza:

1. Dom. 2/08 "Caccia alla preistoria "

2. Merc. 12 /08 "Missione Archeologo "

3. Dom. 23/08 "Caccia alla preistoria "

4. Merc. 26/08 "Laboratorio d'argilla".

Tutti con inizio alle h. 18,00 e con durata di circa 2 ore. Per info contattare Vento Refolo al n. 3494759280 (Monica) o al n. 3289536179 (Nicoletta)