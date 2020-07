Ballate blues e rock psichedelico nell'ultimo Cd del manduriano Gianluca J. Attanasio

Si intitola Beyond 2 Doors l’ultimo lavoro del musicista e cantante Gianluca John Attanasio, di origini manduriane ma inglese di adozione. 13 tracce che spaziano dal blues a un rock psichedelico “vintage”, che richiama subito alla mente band come The Doors ( si ascoltino “In the club”, King money, Baby up Baby down, Black forest, Silent Roads, I lost my angel). Nel cd trovano ampio spazio ballate romantiche ed introspettive il cui protagonista è l’amore.

Pianoforti acustici ed elettrici , organi “Vox continental”, chitarre elettriche ed acustiche, loop e pad elettronici sono il cuore di questo album, che può essere considerato un viaggio sonoro dagli anni ‘60 ad oggi.

Gianluca John Attanasio è un cantautore, compositore, produttore discografico, sceneggiatore, regista, fotografo e giornalista.





Dalla sua biografia

Specializzato in pianoforte e composizione moderni presso il "Laboratorio musicale Walter Savelli" di Firenze, Attanasio ha pubblicato diversi album CD dal 1989. Questi album sono stati pubblicati da diverse etichette, tra cui l'etichetta italiana "Aliante / Time music" (Sergio Cammariere), Warner / Chappell Music e musica EMI. Negli anni seguenti scrisse musica per la televisione di danza e cortometraggi, avviando collaborazioni internazionali con Mike Applebaum (Zucchero), Geoff Westley (Lucio Battisti, Riccardo Cocciante, Bee Gees), Renato Serio (Renato Zero), Susanne Hahn, Roberto Guarino ( Samuele Bersani, Loredana Bertè), Kathleen Hagen (Mario Biondi) e Walter Savelli (Claudio Baglioni). In teatro ha lavorato con scrittori, poeti e registi internazionali tra cui Peter Colley, Ennio Coltorti, Francesco Giuffrè, Daniele Scattina, Carlo Giuffrè, Gianluca Ramazzotti, Beppe Costa. Nel 1998, con altri musicisti italiani, ha aperto il concerto di Claudio Baglioni allo Stadio Olimpico di Roma. Nel 2005 Attanasio ha creato e portato avanti un progetto musicale "Harmonia" con i fratelli Aldo e Roberto Gemma e l'attrice francese Martin Brochard come cantante.

Nel 2007 Gianluca ha vinto il teatro “Fondi La Pastora” - Premio (XXXIII edizione) ricevuto a Roma. Migliore musica per "AK-47", brano di Daniele Scattina e Claudio De Santis. “Last song” è il suo primo cortometraggio, scritto da lui e Katheen Hagen. Ha prodotto il CD Soul of the ocean con 24 colonne sonore e Il mio primo segreto, un CD per pianoforte solista contenente "Serenata dal cuore", una canzone composta per il compleanno di Papa Giovanni Paolo II, e si è esibito davanti al Papa nella Sala Nervi (Vaticano Città). Questa pièce è stata suonata dall'Orchestra Classica di Alessandria diretta da Renato Serio. Nel 2012, Attanasio è stato invitato all'Istituto Italiano di Cultura da UCMF (Union des Compositeurs de Musique de Film) di Parigi per tenere un masterclass sul rapporto tra musica e immagini nei film, nella danza e nel teatro. Ha lavorato per tabloid nazionali italiani e riviste internazionali tra cui "Il Tempo", "Il Giornale", "Rocktar", "Metal Shock", "Private Photo Review", specializzato in musica e critica teatrale.