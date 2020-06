Concorso nazionale Vallelata-Legambiente: la Salina vicina alla vittoria

Il Parco della salina dei Monaci di Torre Colimena, marina di Manduria, è al secondo posto nel contest nazionale dal titolo «Puliamo il tuo parco», ideato da Vallelata con la collaborazione di Legambiente. Per ogni regione, il sito più votato tra quelli indicati sarà ripulito in una grande giornata di volontariato.



Per votare è sufficiente registrarsi sul sito https://puliamoiltuoparco.vallelata.it/ e dare il proprio voto al proprio Parco del cuore. Si partecipa così ad un concorso per vincere una delle 20 biciclette pieghevoli Atala Folding Bike con Telaio in Acciaio e ruote 20” del valore commerciale di circa 300 euro l’una. Si potrà votare sino al 30 giugno. Al termine del concorso, entro il 31 luglio, verranno selezionati i 20 parchi più votati, uno per ciascuna regione, da destinare all’attività di pulizia in una grande giornata di volontariato. E si procederà con l’estrazione dei venti utenti che riceveranno questo mezzo di trasporto ecofriendly.

Attualmente ai primi due posti, con pochi voti di scarto, ci sono altrettanti parchi della Puglia. Al primo posto i “Giardini Baden Powel di Barletta, segue il Parco della Salina dei Monaci con uno scarto, al momento in cui scriviamo, di appena 166 voti.