Archeologia tra territorio e urbanistica, web meeting sulla funzione del Parco dei Messapi

Domani alle ore 19 sulla pagina del Parco archeologico di Manduria IV Web Meeting sulla funzione del Parco quale elemento centrale nella progettazione urbanistica della città.

Al dibattito sul tema “Archeologia e territorio, Architettura e urbanistica interverranno gli architetti Roberta Carrieri e Massimiliano Saracino.

Sono previsti interventi dell’archeologo Antonio Petranca che illustrerà la propria visione del Parco nel futuro e le potenzialità di quest'area archeologica straordinaria;

La laureanda in architettura Francesca Dinoi interverrà sulle molteplici prospettive del Parco non solo in termini di patrimonio archeologico. Modera la presidente della Cooperativa Spirito Salentino, dottoressa Angela Greco.

Dopo tre ultimi incontro di notevole successo di pubblico e di grande interesse per argomenti trattati, nel quarto web meeting sarà presentato il Parco archeologico di Manduria per quello che sarà prossimamente e per quello che è la prospettiva del gruppo di gestione “Cuore Messapico”.