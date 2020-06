​Archeoclub sostiene la chiesetta di Santa Maria di Bagnolo tra i Luoghi del Cuore FAI

Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ripropone, a livello nazionale, la campagna “I luoghi del Cuore”, invitando gli Italiani a votare, sia on line che per mezzo della tradizionale scheda cartacea, un monumento o un luogo, la cui esistenza e salvaguardia siano ritenute particolarmente importanti. Ai primi tre classificati sarà attribuito un finanziamento; per i siti che avranno superato i 2.000 voti, inoltre, sarà possibile presentare un progetto di riqualificazione, che potrà usufruire di un contributo economico.



Nel sito del FAI sono già stati indicati alcuni monumenti di Manduria, tutti di notevole valore e sicuramente cari al cuore di tutti noi. Direttivo e Soci della locale sede dell’Archeoclub d’Italia hanno deciso, tra i tanti meritevoli, di appoggiare la candidatura della chiesetta di Santa Maria di Bagnolo, sita nella frazione di Uggiano Montefusco. Perché questa scelta? Ribadendo che ogni località indicata è bella e importante, pensiamo di aderire in maniera più opportuna alle motivazioni dell’iniziativa del FAI, segnalando un monumento che rischia di scomparire e che invece dovrebbe essere salvato e valorizzato. La chiesetta versa da anni in uno stato di abbandono: un contributo economico, sia pure esiguo, potrebbe impedirne il degrado irreversibile. Si tratta di un edificio che risale al Medioevo e che testimonia la permanenza dei nostri lontani antenati in quel luogo, quando, fuggendo dalla città messapica, facile preda degli invasori stranieri, si rifugiarono nei casali di campagna, di tanti dei quali oggi non rimangono che i toponimi (Santo Moro, Santo Stasi…). La chiesa di Bagnolo ha resistito per secoli alle ingiurie del tempo e degli uomini, a testimoniare queste antiche vicende e il legame che ci avvince al territorio.

Avanziamo, dunque, questa proposta, nel rispetto delle opinioni e delle scelte di ognuno, e rivolgiamo l’invito ai nostri concittadini a votare per Santa Maria di Bagnolo, entro il 15 dicembre 2020, accedendo al link https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesetta-di-santa-maria-di-bagnolo?ldc.