​Il coronavirus sospende anche la gestione del Parco dei Messapi

Il dirigente del settore Lavori pubblici e gestione del patrimonio ha sospeso, per l’emergenza sanitaria Covid-19, il contratto con la cooperativa Spirito Salentino relativo alla gestione del Parco archeologico dei Messapi e del museo civico comunale.



La sospensione era stata chiesta espressamente dalla presidentessa della cooperativa, Angela Greco, con una comunicazione inoltrata all’ente in data 9 aprile scorso. La sospensione viene motivata con il «protrarsi dell’emergenza epidemiologica e sanitaria in corso, per tutto il tempo in cui i beni resteranno chiusi e comunque secondo le disposizioni normative nazionali e/o regionali, con scadenza dell’affidamento posticipata per la durata equivalente al periodo di sospensione».

Il dirigente comunale Claudio Ferretti che ha firmato la determina si sospensione, ha inoltre stabilito che la convenzione, stipulata con la cooperativa a giugno del 2019, alla ripresa del servizio si intenderà prorogata per la durata dell’attuale sospensione dovuta a cause di forza maggiore.