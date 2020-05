​#unalibreriatuttapersé, la nuova iniziativa che Testolinee - Libreria dei Ragazzi di Manduria

#unalibreriatuttapersé è la nuova iniziativa che Testolinee - Libreria dei Ragazzi di Manduria - propone ai bambini e ai ragazzi della nostra città (e appena possibile anche dei paesi limitrofi) per ricominciare a vivere luoghi diversi dallo spazio domestico in cui sono necessariamente costretti dall’emergenza sanitaria.



Con #unalibreriatuttapersé, Testolinee, libreria indipendente specializzata in libri per ragazzi, intende offrire ai giovanissimi, in questo momento così difficile, il suo contributo per spezzare la monotonia delle giornate vissute in casa con l’impegno della didattica a distanza o con i soliti e ripetitivi intrattenimenti. La libreria si trasforma in un vero e proprio spazio di lettura gratuito aperto a tutti, specialmente a coloro che non hanno la fortuna di possedere a casa una biblioteca ben fornita.

L'idea è di riservare un tempo privilegiato in libreria a un solo bambino o ragazzo che potrà essere accompagnato o meno da un solo genitore per volta. Ognuno vivrà in totale sicurezza lo spazio di Testolinee che sarà messo a disposizione unicamente a chi vorrà partecipare all’iniziativa. Sarà sufficiente prenotare un tempo tutto per sé nelle ore pomeridiane e la libreria diventerà uno “spazio personale” in cui poter trascorrere un’ora in tutta tranquillità, senza fretta e senza timore: si potrà leggere tutto ciò che si vuole o semplicemente riflettere; farsi ispirare dai numerosi albi illustrati che compongono l’ assortimento di Testolinee per misurarsi nell’arte del disegno; i più creativi potrebbero cimentarsi nella scrittura, ad esempio curando un diario di questi strani giorni oppure, approfittando della quiete del luogo, iniziare a comporre versi. L’iniziativa #unalibreriatuttapersé, il cui nome trae ispirazione dal libro “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, è pensata affinché bambini e ragazzi si riservino uno spazio e un tempo più intimo che probabilmente per la maggior parte di loro in questo momento è complicato ritagliarsi all’interno della quotidianità domestica.

Per rispettare le norme di sicurezza l’ingresso è consentito a un bambino o a un ragazzo per volta (accompagnato o meno da un solo genitore); è necessario indossare mascherina e guanti e applicare il gel disinfettante posto all’ingresso. La libreria aprirà di pomeriggio solo per chi prenota cosicché nessun altro potrà entrare. Il tempo a disposizione è di massimo un’ora ciascuno. Non sono previsti né la quota d’iscrizione né l’obbligo d’acquisto; non è contemplato il prestito dei libri (per questo bisognerà attende la riapertura della Biblioteca Comunale, sic!)

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0992196719, scrivere a testolineelibreria@gmail.com oppure inviare un messaggio sulla pagina Facebook o Instagram della libreria Testolinee.

I librai Antonella Giuliano e Giuseppe Tassielli