Nell’era del distanziamento sociale, della sperimentazione di forme lavorative e formative a distanza, dettate da questa guerra batteriologica; mi sono chiesto quanto veramente conosciamo la nostra tanto amata Puglia?



Nella nostra normalità, pre coronavirus, spesso abbiamo dato per scontato tutto ciò che ci circonda. Come se per poter visitare qualcosa di diverso e paradisiaco ci fosse bisogno di viaggiare altrove, in altre regioni o in altre nazioni. Certamente visitare e conoscere la varietà del mondo che ci circonda, per noi, è un tassello altamente formativo.

Ma quanto conosciamo e apprezziamo della nostra regione Puglia? Abbiamo visitato realmente tutto?

In questo primo mese di quarantena, nella nostra solitudine o in compagnia dei nostri cari, stiamo sperimentando una nuova forma di viaggio: quello “digitale”! Riscoprendo l’importanza e la validità della tecnologia (che avanza), nonostante le varie difficoltà, riusciamo a garantire la formazione per i nostri figli, il telelavoro e la possibilità di conoscere ed ammirare tanti posti magari a noi nuovi.

Perché non puntare sulla nostra terra? Perché non farla conoscere?

È con questi sentimenti che ho pensato di creare una rubrica online dal titolo ““Un pezzetto di paradiso al giorno” per farvi “viaggiare” lungo un percorso interamente dedicato alla nostra regione.

Ogni giorno, a partire dal 20 aprile, troverete sulle mie pagine Facebook e Instagram un particolare, un dettaglio, un luogo della Puglia. Proprio come se fosse un piccolo diario di bordo.

Obiettivo primario è la valorizzazione della nostra terra, ammirandola oggi per goderla e aiutarla domani tutti insieme!

Buon viaggio!

Diomede Turco