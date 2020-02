La processione della pioggia si farà il 21 marzo, il programma completo

Dopo l’annuncio di ieri, le autorità religiose hanno deciso la data e il programma della tradizionale processione degli alberi che si svolge ogni anni oppure per invocare la pioggia nei periodo di particolare siccità dannosa per le colture.

L’antichissimo rito si terrà il 21 marzo con il pellegrinaggio da san Pietro a Manduria e con la stipula del tradizionale “contratto”, accoglienza dell’immagine dell’Immacolata e sosta del quadro del santo presso la chiesa madre insieme a San Gregorio fino a domenica 29. In questa ultima data si svolgerà la solenne processione per le vie della città con i simulacri dei tre santi patroni. Il giorno seguente, 30 marzo, nuovo pellegrinaggio per riportare il quadro dell’apostolo nell’omonima chiesta di San Pietro in Bevagna.