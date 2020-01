Gli alunni delle classi 4^ della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” saranno presto protagonisti del progetto “Questa non me la fumo”, proposto nel Piano Strategico per la Promozione della Salute nella Scuola e promosso dalla Regione Puglia d’intesa con il MIUR e l’USR.

Nella serata del 29 gennaio si è tenuto un incontro preliminare informativo fra i docenti, i genitori degli alunni coinvolti e la dottoressa Daniela Bafunno del Polo Oncologico di Bari.

La dottoressa Bafunno ha saputo illustrare in modo semplice e chiaro la finalità principale del Progetto: promuovere una corretta conoscenza del tema del tabagismo ed uno stile di vita sano in bambini non ancora esposti al fumo, ma particolarmente recettivi alle informazioni, coinvolgendo le insegnanti e responsabilizzando le famiglie sul tema.

Alle insegnanti è stato consegnato un kit per ciascuna classe contenente il “grande libro delle storie” (che affronta i seguenti temi: tossicità del fumo, alimentazione, sport, la realizzazione di sé e la relazione con gli altri), un taccuino con informazioni e riflessioni per gli alunni e genitori, una guida per l’insegnante e un gioco finale di classe per rafforzare i contenuti elaborati.

Il materiale consentirà di avviare le attività in classe che, attraverso una metodologia giocosa, fornirà corrette informazioni ai bambini sul tema del fumo e su uno stile di vita sano.

Informare e responsabilizzare i genitori è stato fondamentale per creare un ponte di comunicazione tra scuola e famiglia sui temi della prevenzione e non solo.