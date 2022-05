La Proloco presenta "Lorenzo & Irene - la grande battaglia contro Re Covid"

La rassegna “Pro Liber: i caffè letterari della Pro Loco di Manduria” prosegue il 6 maggio alle ore 17.30, con “Lorenzo & Irene - la grande battaglia contro Re Covid" il libro il Daniele De Padova dedicato ai più piccoli (per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni) edito da Vesepia. A seguire ci sarà un laboratorio per bambini "BYE BYE COVID". L'incontro si svolgerà, alle ore 17.30, presso la saletta del Gal Terre del Primitivo.

Una storia fantastica, con al centro due bambini aiutati, nella battaglia contro il re malvagio che vuole invadere il mondo, da altri piccoli coraggiosi provenienti da varie parti del mondo e ognuno con delle particolarità. Il testo lancia un messaggio importante, la lotta contro il virus malefico è solo un pretesto per far capire come i “mostri”, ossia le grandi difficoltà, si possono affrontare superando quelle che vengono definite “diversità”, come il colore della pelle, la disabilità, l’appartenenza a una determinata comunità.

Una storia fantastica, avvincente e attuale, che porta i piccoli lettori alla scoperta dei veri valori indispensabili per combattere 'i cattivi’. La pandemia diventa un pretesto da cui partire per insegnare loro l'importanza dell'unione, dell'altruismo, della diversità vissuta come qualcosa di prezioso e di ciò che può rendere un bambino un 'vero supereroe'.