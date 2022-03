Corso di fotografia naturalistica e di riconoscimento di orchidee spontanee

Parte venerdì 8 aprile alle 17.30 nella “Saletta della Cultura” del Museo Civico Manduria il “Corso di Fotografia Naturalistica e Riconoscimento Orchidee Spontanee del Salento”. Il corso, aperto a tutti, è a cura di Ileana Tedesco (Segnavia Eco Trek), guida ambientale escursionistica associata Aigae – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e di Luigi De Vivo, biologo e fotografo naturalista. Il corso è accreditato AIGAE, Associazione italiana guide ambientali escursionistiche, in collaborazione con A.F.N.I., Associazione Fotografi naturalisti italiani.

Il programma prevede tre moduli: i primi due, teorici, hanno la finalità di impartire le conoscenze di base per realizzare fotografie in natura sia a fini documentativo-didattici che con intenti di tipo artistico-estetici; contemporaneamente, il corso fornirà delle nozioni generali sugli aspetti biologici ed ecologici per l’individuazione e il riconoscimento della flora spontanea autoctona, in particolare delle molteplici specie di orchidee spontanee endemiche del territorio. Il focus verterà sulle tecniche utilizzate nella fotografia di queste straordinarie e meravigliose creature. Il terzo modulo prevede un’escursione con attività guidata sul campo e l’applicazione delle tecniche acquisite nella parte teorica con pranzo al sacco. Al termine del corso verranno consegnati gli attestati di frequenza e riconosciuti 4 crediti formativi (CFP) AIGAE.

Programma:

Venerdì 8 aprile h.17.30 (modulo primo) Museo Civico Manduria Via L. Omodei, 28 Manduria (TA)

Luigi De Vivo "La Fotografia Naturalistica”

• vivere la natura

• la flora spontanea

• quale attrezzatura?

Sabato 9 aprile h. 17.30 (modulo secondo) Museo Civico Manduria Via L. Omodei, 28 Manduria (TA)

Ileana Tedesco e Luigi De Vivo "Le orchidee spontanee del Salento"

• generi, specie, morfologia, riproduzione

• identificazione

• riconoscimento

Domenica 10 aprile h.9.30 (modulo terzo) Escursione e prova pratica di fotografia presso Bosco Cuturi, area protetta delle Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale- Manduria (TA)

Info costi e prenotazioni: Ileana Tedesco: +39 335 822 7845 - E-mail: ileana.tedesco@gmail.com

Luigi De Vivo: +39 329 264 8919 - E-mail: lui.devivo5@gmail.com

Prenotazione obbligatoria entro il 07.04.2022