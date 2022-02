Nasce “Zibaldone di pensieri”, il format televisivo dedicato ai libri

“Zibaldone di pensieri”, come uno dei progetti più noti della letteratura italiana, che porta la firma di Giacomo Leopardi. Asia Pichierri, ventunenne savese, sceglie questo come titolo per uno dei suoi più grandi sogni, perché “lo Zibaldone è un po’ come la vita, un ammasso di elementi caotici e, molto spesso, disordinati”.

Questo format nasce dalle ceneri di un precedente programma diffuso in esclusiva su Facebook, e che Asia trasmetteva ogni venerdì, immancabilmente. Con la pioggia, sotto il sole cocente di un’estate pugliese, doveva incontrare – a distanza – autori e case editrici. Il programma amatoriale ha ospitato anche puntate a scopo benefico, ed è proseguito per la durata di quasi un anno.

Oggi, dopo mesi di lavoro e progettazione, annuncia finalmente la prima puntata, prevista per lunedì 28 febbraio, alle ore 19.30. Sarà visibile sul canale 95 (solo in Puglia) e in streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di RTM.

Ospite della puntata: Francesca Fistetto, autrice manduriana di “Contorni e sfumature”, edito da Tulipani Edizioni.