La pandemia ferma le iniziative culturali della biblioteca Marco Gatti

A causa della situazione pandemica, alcune attività programmate all’interno della biblioteca Marco Gatti, organizzate da Archeoclub Manduria, sono state rinviate a data da destinarsi.

In particolare sono sospesi “I Giovedì della Gattiana” per cui l’incontro fissato per giovedì 20 avrà luogo non appena le condizioni sanitarie miglioreranno. Sospese anche le visite delle scolaresche.

La Biblioteca tuttavia – fanno sapere da Archeoclub -, continua ad essere aperta così come sono attive le consultazione ed il prestito di libri sempre nel rispetto delle norme anti contagio previste.