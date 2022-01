Sparta tarantina e Manduria Messapica, i difficili rapporti nella relazione del professor Selvaggi

Riprendono con il nuovo anno “I Giovedì della Gattiana”, l’ appuntamento quindicinale in biblioteca, sospesi per il periodo natalizio. Eccezionalmente il primo incontro sarà martedì 4 gennaio, poiché il 6, festivo, la biblioteca è chiusa ed il relatore deve rientrare in sede. Sul tema “ La fondazione di Taranto : Miti e Leggende” relazionerà il professore Rocco Selvaggi, coordinatore scientifico del RomanIslam Center dell’Università di Amburgo e docente di Storia Antica presso la suddetta università.

L’argomento proposto, particolarmente avvincente, per la prima volta offre l’occasione di affrontare non solo il tema storico, ma anche le problematiche archeologiche legate alla fondazione di una città, nel caso specifico l’unica colonia spartana di nostra conoscenza che non pochi problemi procurò alle popolazioni indigene , primi fra tutti i Messapi di Manduria con il cui territorio confinava.

Se tutte le fonti concordano sulla grandezza di Taranto ed il suo splendore, non altrettanto però può dirsi sui miti legati alla sua fondazione, che sono indubbiamente fra i più interessanti che l’antichità ci abbia tramandato. La serata si svolgerà nella stretta osservanza delle norme anticovid.

A cura di Archeoclub Manduria