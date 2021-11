Più libri per ragazzi alla Marco Gatti

La “Marco Gatti” ha accresciuto la propria dotazione libraria , grazie a nuovi acquisti per circa diecimila euro, rivenienti dai fondi elargiti dal decreto Franceschini a sostegno dell’editoria. Nella scelta dei titoli sono stati impegnati , insieme con il personale del Comune, nella persona del Dirigente Dott. Siciliano e della responsabile della Biblioteca sig.ra Dimonopoli, anche i Volontari di Archeoclub e i giovani e le giovani che svolgono presso la Gattiana il servizio civile, oltre allo stesso Assessore alla Cultura, prof. Vito Andrea Mariggiò .

Giova sottolineare che circa un terzo dell’intera somma è stata impiegata nell’acquisto di libri destinati ai bambini e alle bambine da zero a cinque anni. Sono state inoltre gettate le basi per la creazione di una sezione scientifica , con l’acquisto di testi prevalentemente divulgativi, atti a rispondere alla domanda di conoscenza basilare, nelle varie discipline, provenienti da studenti e lettori non specializzati. Altra novità importante è stata l’introduzione di testi di storia e cultura ebraica.

Naturalmente non è mancato un aggiornamento riguardante la narrativa contemporanea , cui hanno contribuito prevalentemente i ragazzi del servizio civile nazionale. Si procederà ora , in tempi brevi, all’inventario delle “new entry “, che saranno al più presto a disposizione del pubblico dei lettori , che ci auguriamo numerosi, soprattutto fra i giovani e i giovanissimi. (Nota stampa di Archeoclub Manduria)