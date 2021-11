“La biblioteca parlante”, appuntamento con la cultura al Don Bosco

Nell’ambito del progetto “Insieme è meglio!” gli studenti e le studentesse del Plesso “Fermi” dell’Istituo comprensivo “Don Bosco” di Manduria hanno deciso di dar vita alla Biblioteca parlante, guidati dalle docenti Grazia Buccolieri e Maria Immacolata Favale.

“La Biblioteca parlante” è stata un esperimento ed è nata da un desiderio, quello che anche chi non può leggere o non vuole leggere per i più svariati motivi, possa godere della ricchezza contenuta nei libri, delle storie, delle passioni, dei sentimenti, dei sogni nascosti nelle pagine di tanti volumi antichi e moderni. Sono stati gli stessi ragazzi la voce narrante di storie brevi, ma intense ed emozionanti.

Si è deciso di ambientare i racconti in luoghi del nostro territorio, sempre belli ed affascinanti, prendendo spunto dagli impressionisti francesi dell’Ottocento che utilizzavano il metodo “en plein air” per dipingere cogliendo le sfumature della natura. I ragazzi, quindi, hanno raccontato all’aperto, ambientando il racconto “Magnolie” di Vitaliano Trevisan sul Corso XX Settembre di Manduria, “La strega della montagna” di Gloria Cecilia Diaz nel Bosco Cuturi, “Le memorie di Adalberto” di Angela Nanetti Casari nel campo di calcetto della stessa scuola, “La bambina che parlava ai libri” nella bellissima Biblioteca Comunale “Marco Gatti” e infine l’inedito “Danza d’amore”, scritto dalla classe 2 A dello scorso anno della stessa scuola media, ambientato nella Salina dei Monaci. Tutti questi racconti sono poi stati raccolti in un bel video presentato qualche giorno fa a genitori, docenti e alla signora Anna Stella Mancino, rappresentante di Archeoclub, associazione che ha accolto con gentilezza i ragazzi nella Biblioteca Comunale di Manduria. Il pubblico ha molto apprezzato l’iniziativa, voluta fortemente dal Dirigente Scolastico Roberto Cennoma, ed ha applaudito calorosamente tutti i ragazzi che sono stati la voce di questa originale Biblioteca; gli stessi giovani narratori hanno manifestato il desiderio che ogni scuola del mondo possa avere un “angolo parlante”, in cui si possa ascoltare e sognare oltre che leggere storie meravigliose.