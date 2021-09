Inaugurazione dell’Accademia “Le Nove Arti” ad Avetrana

Domenica 5 settembre sarà inaugurata la nuova Accademia “Le Nove Arti” all’interno del Castello Normanno, conosciuto dalla popolazione avetranese come “il Torrione”. Le porte dell’Accademia si apriranno dalle ore 17.00 alle 22.00 con susseguirsi di esibizioni e rappresentazioni attoriali, coreografiche e di trucco cinematografico. Alle ore 21.00 ci sarà il taglio del nastro da parte di Antonella Genga, attrice rinomata della seguitissima sitcom televisiva “Mudù”. In occasione dell’inaugurazione saranno aperte anche le iscrizioni di accesso a “Le Nove Arti”. In presenza anche la direttrice di Accademia Anna Gallo, membro ultra decennale del gruppo Mudù di Uccio De Santis e già nota al pubblico per aver lavorato all’interno del simpatico cast della “Very Strong Family”, oltre a svariate produzioni Mediaset e spot pubblicitari per Telenorba.

Fortemente voluta e fondata dall’associazione “Felicity”, tra le discipline di studio inserite nel primo anno accademico troviamo dizione, cinematografia, teatro, trucco “effetti speciali”, sceneggiatura, fotografia, canto, ballo e musical. Dal secondo anno saranno integrate altre discipline come il doppiaggio e la scenografia, solo per citarne alcune. Una bellissima iniziativa che inserisce nuove attività di spettacolo come la dizione e il doppiaggio, la cinematografia e la scenografia – discipline spesso presenti solo nelle grandi città metropolitane – e che finalmente trovano accesso anche nei piccoli centri pugliesi come Avetrana.

Una splendida occasione d'immersione nel mondo dell’arte a tutto tondo che spazia da approfondimenti legati alla performance sul palco a quelli dietro le quinte. Gli appassionati delle nove arti saranno seguiti da professionisti del mestiere con la possibilità di avviare e consolidare le proprie vocazioni artistiche all’interno di uno spazio storico e affascinante del castello normanno.

Marzia Baldari