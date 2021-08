I tormenti di Alda Merini nella mostra “E fate l’amore” dell’artista manduriana Rosanna Baldari

E’ visitabile sino al 3 settembre, al primo piano del Museo Civico Manduria, ex Palazzo delle Servite in via Omodei, l’inedita mostra personale dell’artista manduriana Rosanna Baldari. La mostra pittorica intitolata «E fate l’amore», è stata organizzata con l’ausilio della cooperativa Spirito Salentino e patrocinata dal Comune di Manduria.

Si tratta di 44 dipinti su cartoncino incentrati sulla vicenda poetica ed esistenziale della poetessa scomparsa Alda Merini. «Nel dettaglio – scrive Nicola Morrone nel presentare la mostra -, 32 opere illustrano la realtà del manicomio,11 traggono ispirazione dalla lirica che dà il titolo alla mostra e una propone un ritratto della poetessa».

Il curatore della mostra invece è il prof. Lorenzo Madaro, dal 2010 critico d'arte del quotidiano La Repubblica per le pagine pugliesi e dal 2016 anche per le pagine romane.

La mostra è inserita all’interno della rassegna “Remoto”, sempre organizzata dalla Cooperativa Spirito Salentino che a partire dalle ore 22.30 integra il programma della serata con la visita guidata speciale nelle sale del Museo Civico Manduria intitolata “Lake Manduria” personalizzata dalla guida turistica Gregorio Dinoi.

Tutto nel rispetto delle normative Covid. Per info 349/4575172 oppure 339/5696438.