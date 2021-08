Carolina de’ Castiglioni e il catcalling sul palco della Voce

Ha ventiquattro anni, vive tra l’Italia e l’America, ed è una giovane donna eclettica: attrice, scrittrice, sceneggiatrice, insegnante di yoga e, qualche vota, anche fotografa – seppur per passione. Si chiama Carolina de’ Castiglioni e, domenica 22 agosto, sarà ospite della dodicesima edizione della Festa della Voce di Manduria che quest’anno avrà come location l’azienda Agricola di Malorgio nella città messapica. Intitolata “Tu nell’universo. Sulla violenza di genere”, la Festa affronterà le differenti inclinazioni di questo tema così delicato e, ancora, profondamente attuale toccando testimonianze dirette e incontri in streaming come quello di Carolina.

Tre mesi fa, sulla principale piattaforma di condivisione e consumo video, l’attrice ha pubblicato e messo in scena un cortometraggio sui generis in tema catcalling – i commenti erotici e i fischi ricevuti per strada - macinando più di 11mila visualizzazioni. Un’insegnante raffinata e puritana, interpretata dalla stessa Carolina, impartisce delle lezioni di educazioni civica a rispettabili cittadine pre – adolescenziali, onorando così il titolo del corto. L’obiettivo della lezione, e dell’intero corso dalle tinte novecentesche, è quello di indottrinare acerbe studentesse in signorine perbene affinché possano impedire di richiamare gli istinti animaleschi dell’uomo. Solo coprendosi dal collo alle caviglie e sorridendo gentilmente a commenti sessuali, la donna può onorare la sua responsabilità di non provocare l’uomo perché “è parte della natura maschile apprezzare il corpo femminile. I complimenti – quindi – vanno accettati con grazie e gratitudine” (citazioni dal corto).

Uno spaccato medievale per molti che, però, cozza con un dato – a oggi – preoccupante. L’80% delle donne italiane sono costantemente vittime di catcalling, ignorate dalle Stato e criticate come immorali e provocatorie per il loro abbigliamento. L’Italia - spiega in più interviste Carolina de Castiglioni – “non legittimando come reato il catcalling persevera nel considerare questa violenza solo un’occasione sporadica, sì spiacevole e da evitare, ma non un reato concreto”.

Marzia Baldari