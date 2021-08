Evento culturale sotto tiro: “dilettantismo dell’assessore alla cultura”

Una forte critica all’organizzazione di un appuntamento culturale inserito nel cartellone degli eventi estivi dell’amministrazione comunale di Manduria, viene espressa dal professore Enzo Caprino il quale ha definito «dilettante» l’assessore alla cultura e vicesindaco di Manduria Andrea Mariggiò. L’evento a cui fa riferimento la critica del professore di storia e filosofia, è il convegno dedicato ad Eleonora d’Aquitania, sovrana d’Inghilterra, la regina ribelle e degli scandali vissuta nel XII secolo.

«Una figura del Medio Evo – scrive Caprino in un post pubblico -, che sarà spiegata e rischiarata da Cristian Guzzo, che non sappiamo da dove viene». Per l’ex docente del liceo classico, ora in pensione, ed ex politico manduriano (è stato sindaco della vecchia Democrazia Cristiana), l'assessore Mariggiò «che pure è professore – sottolinea Caprino - non ha voluto volgere lo sguardo all'Università del territorio, all'Università del Salento, e per l'esattezza al dipartimento medievista che è diretto da un accademico dei Lincei». Una caduta di stile e un’offesa agli studiosi pugliesi e salentini che l’assessore alla cultura avrebbe potuto evitare con un minimo di informazione. «Se solo avesse chiesto in giro, invece di pensare d'essere il mondo». L’intervento di Caprino si chiude con una citazione indirizzata evidentemente al suo collega: «Il mondo sono io", come amava dire Papini nel suo solipsismo cognitivo».

Cristian Guzzo è un torinese ricercatore indipendente in Storia Medievale che si è laureato in legge all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.