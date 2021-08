I musei di Manduria si mettono in mostra nella notte dedicata a loro

Sabato 7 agosto i musei di Manduria diventeranno spazi di socialità, oltre che di cultura. Anzi di culture, al plurale. Musica, benessere ed enogastronomia, infatti, saranno gli ingredienti della Notte tra i Musei, iniziativa organizzata dalla cooperativa Spirito Salentino, con il patrocinio del Comune di Manduria. Sotto i riflettori saranno il Museo Civico delle Guerre Mondiali e il Museo della Civiltà del Vino Primitivo, i quali eccezionalmente ospiteranno visite guidate gratuite da sera sino a notte, con l’aggiunta di eventi ed esperienze di altro genere. In entrambe le location le rispettive visite partiranno alle ore 21:00, alle 22:00 e alle 23:00, nel rispetto delle norme anti-assembramento. Sarà ad accesso gratuito e all’aperto anche il concerto degli Heidi For President, che si terrà a partire dalle 22:00 nel chiostro del Palazzo delle Servite, in via Omodei, sede del Museo Civico. La band, che vanta un buon seguito nel circuito indie, propone un rock originale in lingua inglese, principalmente di matrice stilistica nord-europea. Nel suo sound si avvertono sonorità islandesi (Sigur ròs e Of Monsters and Men i riferimenti), influenze folk e reminiscenze brit, marcate da una chitarra acustica cantabile e da dissonanze elettroniche. In curriculum, tra le altre esibizioni, gli Heidi For President vantano una partecipazione al M.E.I. di Faenza e al Rock Contest di Controradio a Firenze. Opzionali e a pagamento saranno, invece, le iniziative collegate con l’enogastronomia.

Al Museo Civico, con un contributo di 3 euro, si potrà godere di una degustazione di vino e taralli. Più articolata, invece, la proposta del Museo della Civiltà del Vino Primitivo, presso l’azienda Produttori di Manduria. Chi vorrà, con un ticket di 12 euro, alle 20:00 potrà partecipare all’esperienza sensoriale “Vinum et sapientia. Mente, vino, corpo”, condotta da Antimo Cimino, coach esperto di Benessere Psico-Fisico e Sviluppo della Leadership, che si è formato ed esercita negli Stati Uniti. Alle 21:00, alle 22:00 e alle 23:00, invece, la cantina ospiterà Calici di Stelle, con tre degustazioni guidate di quattro vini, accompagnate da taralli, formaggio, salame e croccante locale (cupeta). In questo caso, il ticket sarà di 12 euro e l’eventuale acquisto del calice marchiato Movimento Turismo del Vino avrà un prezzo di 5 euro. Per accedere alle attività di entrambi i musei sono obbligatorie la prenotazionee l’esibizione del Green Pass anti Covid-19 all’ingresso. Per il Museo Civico. si può prenotare chiamando il 349.4575172. Per il Museo della Civiltà del Vino Primitivo, il numero da chiamare è invece il 339.5038965.