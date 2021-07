Renzo Rubino sceglie Campomarino: tra i big Mahmood e Motta

Il 25 luglio Campomarino diventerà punto di riferimento della movida estiva pugliese. È stato infatti scelto il porto turistico della marina di Maruggio come ultima tappa del tour di quattro giorni dal titolo “Porto Rubino”, il viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino, giunto alla sua terza edizione. Obiettivo dell’artista originario di Martina Franca – che può vantare nel suo enorme bagaglio di esperienze ben due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2014 e nel 2018 – è quello di realizzare un evento che «celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento». Nel viaggio del cantautore tra i mari della Puglia, gli artisti che lo accompagneranno quest’anno toccheranno le spiagge di Polignano a Mare (BA) (19 luglio, con Vinicio Capossela e Micah P. Hinson), Castro Marina (LE) (21 luglio, con Edoardo Bennato, Fulminacci e Francesca Michielin) e Villanova di Ostuni (BR) (23 luglio, con Michele Bravi e Roy Paci).

L’ultima tappa, come precedentemente annunciato, sarà proprio a Campomarino di Maruggio, che ospiterà alcuni dei big della musica italiana, in primis Mahmood, vincitore nel 2019 del Festival di Sanremo con il brano “Soldi”. Assieme a lui artisti del calibro di Motta, che ha partecipato anch’esso alla stessa edizione del Festival della canzone italiana con il brano “Dov’è l’Italia?”, il cantautore e frontman dei Baustelle Francesco Bianconi, l’attrice e cantautrice Margarita Vicario e il poeta e compositore Giovanni Truppi. Tutti insieme verranno accompagnati dalla voce narrante dello speaker radiofonico di Rai Radio 2 e critico musicale Gino Castaldo. Durante i concerti, Renzo Rubino presenterà in anteprima il suo nuovo progetto discografico “Giocattoli Marevigliosi”, previsto per il prossimo ottobre. Come accaduto nelle altre edizioni, anche quest'anno Sky Arte organizzerà un docu-film del tour.

L’evento, a pagamento, inizierà alle 18 e finirà alle 21.30.

Antonio Dinoi