“L’intreccio Amore e Psiche”, oggi nelle librerie il secondo romanzo erotico di Anna Giuliano

Di Uggiano Montefusco, scrittrice e poetessa, Anna Giuliano aveva esordito l’anno scorso per la casa editrice «Abrabooks» con il romanzo erotico “L’intreccio Amore e Sesso”. Oggi arriva l’atteso sequel “L’intreccio Amore e Psiche” (ed.Albatros) in libreria e in tutti gli store online.

Letterata, ma anche madre di due bambini, moglie, attivista contro la violenza di genere, ma soprattutto donna: Anna Giuliano, che nel 2020 a quarantotto anni corona il suo sogno da scrittrice emergente con il primo romanzo erotico suscitando, però, critiche scalpitanti e poliedriche. Un sogno, quello della scrittura che perdura dall’età di tredici anni e che quest’anno ritrova la sua realizzazione con il sequel Amore e Psiche riportando il lettore ai travagli amorosi di Andrea e Marjsol. Sette capitoli per sette dipinti realizzati dal pittore e poeta Roberto Molteni all’interno di una storia di erotismo e amore, d'intrighi e piani diabolici.

È lei, in copertina: abito rosso e brillante sul medio. Lo stesso anello della bisnonna Susan descritto nel romanzo e realizzato appositamente per il servizio fotografico. Ancora lei, confessa, ad aver costruito con Marjsol il suo stesso Io silenziato per troppo tempo e manifestato nel corpo e nell’anima della conturbante protagonista. Quella raccontata dalla scrittrice Anna non è la tipica relazione passionale da romanzo rosa, ma una storia vibrante che sconfina nel fantasy. Il libro è, infatti, ambientato all’interno del castello della famiglia Gordon - luogo d'infauste e ardenti vicende - nel quale lo spirito di Donna Susan regna intrepido. I grovigli amorosi degli sposi protagonisti saranno rabbuffati da entità sovrannaturali, ma anche protetti dalle veggenze di Tata Maria.

Una storia fuori dal comune dispiegata in dialoghi crudi e intensi, carichi di colpi di scena che conducono il lettore in cima all’esaltazione, ma anche penetrando in discesa fino alle radici della nostra esistenza. Radici che la Giuliano, dal canto suo, non dimentica. Seppur in bilico tra realtà e immaginazione, nel racconto la scrittrice manduriana fa emergere la forza salina – “le mani nella terra, non solo nella carne “ - attraverso il protagonismo di donne audaci e ribelli, di magia nera e profezia (la scelta del numero sette nella costruzione del romanzo non è un caso). Contro ogni bigottismo, la scrittrice Anna Giuliano si lancia in questo romanzo ancora più avvincente ed empatico che le ha permesso di acquisire una tale sicurezza e fervore da prospettare ulteriori continuazioni.

Marzia Baldari