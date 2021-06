Il fisarmonicista manduriano vince la medaglia d’oro al concorso internazionale russo

Il fisarmonicista manduriano Gregorio Palummieri ha conquistato la medaglia d’argento all’International Moscow Music Competition di Mosca.

La giuria dell’importante competizione internazionale che ha visto in gara musicisti provenienti da tutto il mondo, in particolare Cina, Giappone, Stati Uniti, Inghilterra, Bulgaria, Croazia e naturalmente Russia, era composta quasi ed esclusivamente da docenti del Conservatorio di Mosca come Aleksey Strelnikov, Denis Chefanov, Inna Jeskova, Victor Lyadov.

L’artista di 24 anni che studia fisarmonica al Conservatorio di musica E.R. Duni di Matera, si era già classificato al secondo posto al Concorso internazionale di fisarmonica “Alcobaça 2017” in Portogallo. Ha inoltre partecipato al concorso “International Music Competition - Domenico Savino” di Taranto, classificandosi al Primo Posto con votazione 95/100 nella categoria F.