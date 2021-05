Il 19 giugno a Manduria il Master di Recitazione con Paolo Conticini

La nota scuola di recitazione manduriana Scenic Academy ritorna nuovamente operativa con un grande ospite: Paolo Conticini. Sabato 19 giugno dalle 9.00 alle 13.00, presso la Masseria del Sale (in Via per Lecce) sarà possibile partecipare alla Master Class di recitazione “Il lavoro dell’attore” diretta dal notevole artista Conticini.

Noto soprattutto per la sua comicità e il suo fascino da cine panettone, l’attore e conduttore televisivo Paolo Conticini colleziona film cult dal 1995. Nella sua lunga e fortunata carriera ha lavorato accanto ad attori del calibro quali Christian De Sica, Massimo Boldi, i Fichi D’India e Biagio Izzo da Vacanze di Natale 95, Paparazzi, Natale sul Nilo, Natale in India, ma anche serie televisive come Provaci ancora Prof!, Come un Delfino, Un Medico in Famiglia e Anna e i Cinque 2 accanto alla splendida Sabrina Ferilli. Partecipa, inoltre, a numerosi programmi televisivi tra cui il talent show Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Quella proposta da Scenic Academy è senz’altro un’occasione di formazione e crescita unica per chi decide di intraprendere la carriera recitativa. La classe sarà a numero chiuso, tutte le prenotazioni avverranno telefonicamente al numero 3289375616. La scuola rilascerà un attestato finale.

Marzia Baldari