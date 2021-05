Un altro traguardo al plesso “E. Fermi” dell’IC “Don Bosco” di Manduria

Entusiasmo, gioia e soddisfazione sono le emozioni forti che hanno provato gli alunni della scuola media “E. Fermi” di Manduria per essersi classificati alle finali dei campionati internazionali giochi matematici 2021 che si terranno a Milano nel mese di giugno, presso una delle Università più prestigiose d’Italia: la Bocconi.

La soddisfazione è stata grande per la Dirigente Scolastica Prof.ssa Luisa Damato, per la professoressa di matematica Immacolata Greco che con grande impegno e dedizione ha guidato gli alunni in questo importante percorso.

Grande plauso va dato a questi ragazzi di terza media: Brescia Lorenzo, Buccolieri Flavio, Pulieri Marco, Scaglioso Davide che con grande impegno e spirito di sacrificio, si sono allenati, impiegando parte del loro tempo libero, per confrontarsi con tanti alunni di altre scuole e sono stati ammessi alla finale nazionale online avendo risolto correttamente almeno 5 degli 8 quesiti proposti nella loro Categoria nelle Semifinali. Dando lustro alla loro scuola, hanno ottenuto la partecipazione meritatissima alla finale. L’impegno dei ragazzi e l’entusiasmo dell’intera classe 3A, oltre a renderli soddisfatti del loro lavoro, li porterà a vivere una nuova ed entusiasmante avventura sempre con il supporto e l’incoraggiamento di tutta la scuola.