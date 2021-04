Il dirigente e le sfide della complessa realtà scolastica

Proseguono gli eventi formativi organizzati dall’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Manduria (Ta), in rete con il II Istituto Comprensivo “Monaco-Fermi” di Oria (Br), rivolti ai Dirigenti Scolastici neoimmessi in ruolo, ma aperti anche ai docenti, e che hanno per focus “il contrasto alle povertà educative”.

Il prossimo incontro-confronto (il terzo dei dieci in calendario) si terrà martedì 13 aprile, dalle 15,00 alle 18,00, sempre in videoconferenza sul canale YouTube dell’I.C. “Don Bosco” di Manduria, e vedrà l’attenzione puntata sul doppio ruolo, di leader e di manager, che il Dirigente Scolastico, al giorno d’oggi, deve rivestire all’interno di una Scuola che assume la forma di un’organizzazione sempre più complessa e che non può far a meno di competenze molteplici e differenziate.

Ad approfondire il tema della rilevanza della leadership nel management della scuola sarà la Dott.ssa Gabriella Colaprice, Dirigente Scolastica, Formatrice dei Progetti Nazionali Ministeriali, Autrice e formatrice INDIRE ed esperta INVALSI, nonché Formatrice IBSE (Inquiry Based Science Education) per l’Accademia dei Lincei presso l’Università di Bari, Tutor formatrice ESERO - Progetto Spatio (Agenzia Spaziale Italiana) e Membro del Comitato scientifico nazionale di “Formazione su Misura” Rizzoli-Mondadori Education.