Sky ha affidato alla società «Quiet Pleas» del produttore manduriano, Ferdinando Arnò, l’arrangiamento musicale dell’ultimo spot di «Sky Q», la proposta più evoluta della piattaforma televisiva leader in Europa nel settore delle telecomunicazioni.

Il protagonista del jingle che girerà sui circuiti nazionali per tutto il mese di aprile è Bobby Solo che canta una versione della famosissima Only You con testi cuciti su misura per la proposta “Sky Q”.

Questa volta negli arrangiamenti il maestro Arnò ha portato degli artisti manduriani musicisti della banda Erario: Giovanni Erario e Alessandro Fanelli alla tromba e Cosimo Ubertini al sax.

Nella sua carriera pubblicitaria Ferdinando Arnò ha lavorato su più di mille spot componendo musiche originali oppure riarrangiando brani esistenti guadagnandosi il titolo di “ Mr. Jingle” o quello di "Morricone dei commercial". Oltre che produttore, autore e arrangiatore, è il re italiano incontrastato della musica per pubblicità e sul binomio musica/pubblicità Arnò ha costruito la sua carriera seguendo l’esempio del suo maestro Franco Godi. E’ diplomato in improvvisazione jazz al prestigioso Berklee College of Music di Boston, pianista e performer, produttore artistico, autore di colonne sonore per la tv e il cinema è un musicista “scomponibile”, come lui stesso si definisce, dal carattere schivo e indole quieta.