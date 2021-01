Il Museo della civiltà del Vino Primitivo nella vetrina di Confindustria

Venerdì 22 Gennaio 2021 alle ore 17:00 sul canale Youtube di Confindustria Bari e BAT, in collaborazione con Confindustria Taranto, la Fondazione Vincenzo Casillo, Make It in Puglia, Associazione Italiana per il Patrimonio Industriale, il Club Cultura Confindustria Bari propone un viaggio alla scoperta dei Musei d'Impresa del territorio pugliese.

Tra le realtà che parteciperanno, il Museo della civiltà del Vino Primitivo, a cura di Anna Gennari, PR ed Hospitality Manager della cantina Produttori di Manduria.

Il Museo, nato oltre 20 anni fa con una forte vocazione alla memoria, vuole custodire e non perdere le tracce di un mondo culturale che è stato percepito come in profonda trasformazione, e quindi a rischio di oblìo. Tuttavia, la ricerca di oggetti e di testimonianze che raccontassero i mondi nei quali quegli oggetti erano vivi, funzionali, e attivi, è stata una ricerca per il presente, per il mondo contemporaneo, oggetti presentati in un suggestivo percorso ipogeo in quelle che erano le antiche cisterne dell’ottocentesca Cantina, oggi divenute originali ambientazioni tematiche. In un periodo in cui i consueti, numerosi visitatori non ci sono, sarà un modo per ricordarne l’esistenza e sottolinearne l’importanza.

L’iniziativa è un omaggio al valore del Museo d'Impresa, che conserva e valorizza il proprio patrimonio industriale e culturale mettendolo a disposizione della collettività, aggrega nuovi soggetti della cultura d’impresa, incide sui processi di formazione, salvaguarda la memoria dell’industria italiana e valorizza le testimonianze di una capacità manifatturiera che è motore di sviluppo di una cultura economica, sociale e civile.

Con il patrocinio dell'Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa e dell'Associazione per il Disegno Industriale ADI.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di Confindustria Bari e BAT.