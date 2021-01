Un Parco digitale subacqueo per i sarcofagi dei Re di San Pietro in Bevagna

A San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, sarà pronto nei prossimi mesi un “Parco digitale” subacqueo nella zona dei sarcofagi dei Re. Ad annunciarlo in un’intervista a «La Repubblica» è Barbara Davidde, soprintendente nazionale per l’archeologia subacquea.

«I visitatori – ha spiegato la soprintendente fresca di nomina -, saranno dotati di tablet subacqueo che permetterà di accedere alla realtà aumentata, ovvero quando saranno davanti al sito sommerso avranno la possibilità di vedere sia quello che c'è ma anche come doveva essere nelle età antiche. Il tutto – ha detto ancora Davidde - permesso dall'internet subacqueo che viaggia sulle onde acustiche in mare, onde che, al contempo, ci permettono anche di sfruttare altre funzioni per monitorare lo stato di conservazione dei reperti in quanto di rilevare fattori come Ph e temperatura, e se e quanto possano influire sul loro stato».

I programma di attività di valorizzazione e ricerca ad alto contenuto tecnologico con internet subacqueo sarà finanziato con fondi Pon del Ministero della Cultura.

La soprintendente Davidde, attualmente direttrice del Nucleo Interventi per l’Archeologia Subacquea dell’Istituto Centrale per il Restauro, funzionario archeologo presso l’Istituto Centrale per l’Archeologia e docente di Archeologia Subacquea presso l’Università di Roma TRE, ha una lunga carriera alle spalle ed è stata recentemente eletta nel consiglio tecnico scientifico dell’Unesco per il patrimonio subacqueo.

I Sarcofagi del Re sono uno dei più importanti giacimenti archeologici sottomarini di tutto il Mediterraneo. Le grandi vasche giacciono in fondo al mare, a circa 6 m di profondità, a poca distanza dalla costa di San Pietro in Bevagna, nei pressi della foce del fiume Chidro. I Sarcofagi del Re sono 23 opere colossali, pesantissime, in marmo, inabissatesi nel III sec. d.C. , con la nave che le trasportava a Roma.