Vendere soluzioni d’arredo online: storia di un successo pugliese

Negli ultimi anni la vendita online ha abbracciato un pubblico più ampio. Se in passato, infatti, alcune generazioni erano molto più diffidenti all’idea di fare shopping sul web, oggi le cose sono decisamente cambiate.

Questa fiducia ha contribuito alla nascita di tanti e-commerce non solo afferenti ai settori di elettronica, editoria e abbigliamento. In particolare, negli ultimi anni sono sorti anche molti siti di vendita di arredamento. A tal riguardo proprio la Puglia può vantare la presenza di un’azienda che ha saputo negli anni conquistare la fiducia di chi l’ha scelta, grazie alla selezione e varietà degli articoli disponibili.

Parliamo di TacoShop.it, azienda che offre soluzioni d’arredo bagno di design e realizzati con materiali selezionati. Probabilmente, quando cinque anni fa Vito Cometa decise di avviare la sua attività a Monopoli, nel cuore di Bari, non immaginava che sarebbe riuscito in pochissimi anni a crescere il suo team, che oggi vanta 13 persone operative, e a trasformare TacoShop in un’azienda solida e affermata.

La realtà pugliese ha avuto modo di crescere soprattutto grazie all’attenzione e alla dedizione che gli è stata riservata nel corso del tempo. A fare la differenza però è stata la filosofia aziendale che Vito ha voluto imprimere alla sua impresa. L’obiettivo è stato fin dall’inizio quello di riuscire a proporre ad un numero sempre più ampio di persone la soluzione più adatta alle varie esigenze, senza rinunciare ad estetica e funzionalità.

La proposta dello shop è davvero ampia, perché ci sono oltre un migliaio di prodotti, che spaziano dai sanitari ai mobili da bagno, dai termoarredi agli accessori bagno, oltre ovviamente a box doccia, piatti doccia, vasche e rubinetteria. Se questo non bastasse c’è grande cura nel presentare soluzioni sia per chi ama lo stile classico, che per chi predilige quello moderno. Insomma, il cliente può rendere unico ed esclusivo in tutto e per tutto il proprio arredo bagno, in base al suo gusto personale. A ciò si aggiunge un servizio assistenza qualificato e promozioni periodiche allettanti.

TacoShop è senza dubbio una di quelle realtà da prendere ad esempio, anziché far prevalere l’idea di non poter emergere perché si parte da una provincia del sud Italia. L’uso sapiente di Internet si dimostra ancora una volta elemento chiave per dare visibilità ad un’azienda che lavora duramente per poter essere un esempio di affidabilità e qualità.