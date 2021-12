Impianti dentali: tutti i vantaggi della ceramica zirconia

Al giorno d’oggi nel campo dell’implantologia dentale sono stati introdotti dei nuovi materiali, che riescono ad offrire vantaggi davvero molto interessanti. In particolare, parliamo della ceramica zirconia, che nei migliori studi dentistici viene spesso proposta come alternativa al tradizionale titanio proprio perché provvista di caratteristiche decisamente interessanti, in grado di ovviare a numerosi limiti e problematiche da sempre presenti in questo settore. Se dunque hai intenzione di sottoporti ad un intervento di implantologia dentale, ti consigliamo di chiedere allo specialista l’impiego di tale materiale in quanto vantaggioso, sotto diversi punti di vista. Se vuoi avere maggiori informazioni, scopri di più cliccando qui. Noi oggi ci limiteremo ad elencare i vantaggi della zirconia, in modo da capire perché sia da preferire al titanio.

La zirconia è 3 volte più resistente del titanio

Il titanio non è un materiale da demonizzare: presenta delle ottime caratteristiche e viene ancora utilizzato di frequente al giorno d’oggi. La ceramica zirconia tuttavia risulta 3 volte più resistente: il rischio che l’impianto si rompa è davvero minimo perché tale materiale è duro e decisamente duraturo.

La zirconia è bianca

A livello prettamente estetico, la ceramica zirconia presenta il grande vantaggio di essere di colore bianco, a differenza del titanio che invece è scuro. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, specialmente qualora il paziente avesse delle gengive molto sottili. In tal caso infatti, gli impianti in titanio costringono ad effettuare innesti gengivali per evitare antiestetiche ombre scure. Grazie alla zirconia tutto ciò non è più necessario, perché essendo di colore bianco l’impianto si integra perfettamente anche a livello estetico.

La placca non aderisce sugli impianti in zirconia

Un altro grandissimo vantaggio degli impianti in ceramica zirconia è che risultano decisamente resistenti nei confronti della placca, che vi aderisce in misura nettamente inferiore rispetto al titanio. Questo si traduce in un minor rischio di aggressioni batteriche e di patologie infiammatorie: dettaglio da non sottovalutare.

La zirconia non va incontro a corrosione

La zirconia non è un metallo ma una speciale ceramica e in quanto tale risulta estremamente resistente alla corrosione. Si tratta dunque di un’alternativa ottimale, perché non solo la placca non vi aderisce ma non rischia nemmeno di andare a peggiorare eventuali fenomeni di corrosione.

La zirconia è anallergica

Un altro vantaggio della ceramica zirconia è che viene tollerata al 100% e che dunque non presenta problematiche nemmeno per i pazienti più sensibili.

Ribadiamo che il titanio non è un materiale da demonizzare: viene attualmente impiegato ancora in molti casi per la realizzazione di impianti dentali perché presenta delle caratteristiche eccezionali e continua a dimostrarsi resistente e duraturo. È tuttavia innegabile che la zirconia, per i motivi che abbiamo appena visto, sia un materiale che merita di essere preso in considerazione al giorno d’oggi. È per tale motivo che i migliori studi dentistici oggi propongono spesso anche questa speciale ceramica, per riuscire ad offrire ai propri pazienti il massimo sia a livello estetico che funzionale. Vale dunque la pena informarsi a dovere e richiedere al proprio specialista un impianto dentale in ceramica zirconia.