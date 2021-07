Prima e dopo il Covid, le impressionanti immagini dei polmoni

Sono state pubblicate sul sito NurseTimes le impressionanti radiografia che mostrano gli effetti del coronavirus nei polmoni. Le immagini di due Tac rielaborate al computer fanno vedere come si presentano i polmoni su una persona sana (a sinistra) e come diventano quando sono stati colpiti dalla polmonite interstiziale bilaterale da Sars Cov2.

Le zone bianche dell’organo di destra evidenziano le cicatrici provocate dalla malattia. I tessuti lesionati non saranno più in grado di scambiare ossigeno. Fortunatamente tali esiti si presentano solo nei casi più gravi dell’infezione. Le immagini sono state rese pubbliche da Giuseppe Walter Antonucci, dottore magistrale in Tecniche Diagnostiche che vive a Barletta.