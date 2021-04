Le donne e la Divina Commedia, concorso letterario

La casa editrice Edizioni Libere, organizza la I Edizione del concorso letterario di saggistica "Le donne nella Divina Commedia", un sentito omaggio al "Sommo Poeta" Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua scomparsa, attraverso il ricco e affascinante universo femminile delle tre cantiche.

Il concorso "Le donne nella Divina Commedia", è riservato a dantisti, critici letterari, scrittori, filologi, docenti di Lettere. Si articola in due sezioni: A) "La violenza di genere nella Commedia. Le storie di Francesca da Rimini, Pia De' Tolomei, Piccarda Donati. B) Le donne nella Divina Commedia. La consegna degli elaborati deve pervenire entro il 31 luglio, data della scadenza del bando.

Il progetto si avvale della collaborazione con la Fondazione de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco (UD) presieduta da Oldino Cernoia. Essa è promotrice della rassegna culturale Dante 700 -“Tutte quelle vive luci”, un complesso e articolato percorso multidisciplinare dedicato al padre della lingua italiana, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact).

Il concorso letterario “Le donne nella Divina Commedia” è stato inserito in questo vasto programma di celebrazioni dantesche della prestigiosa Fondazione friulana, di cui ricorrono 50 anni dalla sua istituzione, avvenuta il

15 marzo 1971 con decreto del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat,

con lascito della contessa Giuditta de Claricini Dornpacher nel 1971.

L’evento di Edizioni Libere, è promosso anche da Soroptimist International d’Italia - Club Maglie - Sud Salento. Presidente in carica, Maria Giuseppina Portaluri. Il Soroptimist International è un'associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale, impegnata nella tutela dei diritti umani, nella lotta ad ogni forma di violenza, nella promozione della solidarietà civile e nella valorizzazione con azioni concrete della crescita culturale e professionale delle donne.

Con questa iniziativa, la casa editrice fondata e diretta da Rossella Pulimeno, a Maglie (LE), inaugura inoltre la nuova collana di saggistica Saggi e dintorni, dedicata a diversi settori disciplinari: linguistica, critica letteraria, storia, critica d’arte, filologia, musica, filosofia, diritto, teatro e spettacolo. Un progetto editoriale che nasce per coniugare contenuti accurati e un intento divulgativo o scientifico a volumi di agile lettura, impreziositi da una veste grafica accattivante e innovativa, in perfetta simbiosi con i messaggi, gli obiettivi, le finalità, che le singole opere si propongono di veicolare.

Le donne nel poema dantesco, costituiscono un universo multiforme e variegato. Sono donne della mitologia classica, donne storiche, donne bibliche, donne realmente esistenti, donne che appartengono all’immaginario individuale e collettivo.

Figure corrotte o virtuose, dannate e beate. Lussuriose, maghe, indovine, prostitute, guerriere, eroine, regine, gentildonne miti, devote e discrete. Non mancano mostruose figure mitologiche come le Furie e le Arpie, nel poema trasformate in demoni-custodi che tormentano e puniscono i dannati.

Donne collocate nei tre regni del viaggio ultraterreno di Dante Alighieri, ognuna con caratteristiche, funzioni, storie e comportamenti memorabili, nel bene e nel male.

Donne vittime di violenze e sopraffazioni maschili, come Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei, Piccarda Donati, tre dei personaggi più rilevanti della Commedia, le cui vicende tragiche, ci accompagnano nella realtà odierna, caratterizzata da innumerevoli e incresciosi episodi di violenza sulle donne, che vanno dagli abusi più diversi al femminicidio.

Donne relegate nel Limbo, che a causa del mancato battesimo non potranno mai accedere alla gloria celeste. Donne deviate, scostumate, sporche, condannate per sempre alle pene dell’Inferno. Anime accolte nel Purgatorio, pentite dei peccati commessi in vita, in attesa di accedere al Paradiso, dopo un percorso di purificazione. Le donne del Paradiso, la sublimazione della femminilità in un tripudio di luce, accomunate dalla mancanza di ogni risentimento, l’emancipazione dalle passioni terrene e l’ambizione unica al raggiungimento di Dio.

La figura chiave e pilastro portante della commedia è una sola donna: Beatrice. La donna amata e idealizzata in gioventù da Dante, la donna-angelo dello Stilnovo, nella Divina Commedia è già raffigurazione di Cristo, guida e maestra severa nel Paradiso, assurge a simbolo della grazia divina e della teologia rivelata che sola può condurre l’uomo alla salvezza eterna e al possesso delle tre virtù teologiche (fede, speranza, carità).

BANDO E REGOLAMENTO

Concorso letterario

LE DONNE NELLA DIVINA COMMEDIA I edizione 2021

Le donne nella Divina Commedia, è un concorso letterario indetto dalla casa editrice Edizioni Libere, per omaggiare, attraverso il multiforme e variegato universo femminile della Commedia, il “Sommo poeta” Dante Alighieri a 700 anni dalla sua scomparsa. Si rivolge a critici letterari, dantisti, docenti di Lettere, scrittori, di cittadinanza italiana. La partecipazione è gratuita ed implica l’accettazione incondizionata del relativo regolamento.

Il presente concorso letterario si articola in due sezioni. Si può partecipare ad una sola di esse, con un’unica opera.

a) Saggio inedito dal tema: La violenza di genere nella Divina Commedia. Le storie di Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei, Piccarda Donati.

b) Saggio inedito dal tema: Le donne nella Divina Commedia.

Gli elaborati con finalità divulgative o scientifiche, frutto di un’analisi attenta ed accurata, devono essere redatti in formato Word. Il font da utilizzare è Times New Roman, corpo 12. Interlinea singola o 1,15 pt. Rientro prima riga del paragrafo di 0,5 cm. Allineamento giustificato. Devono essere forniti di citazioni, note a piè di pagina e di una ricca ed esaustiva bibliografia finale. Non devono essere stati premiati in altri concorsi; avere una lunghezza massima di 100 pagine, essere scritti in lingua italiana. I saggi, accompagnati da lettera di presentazione, dichiarazione paternità dell’opera, sinossi, generalità complete, indirizzo di posta elettronica, brevi notizie biografiche, autorizzazione al consenso del trattamento dei dati personali (ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679 ), devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: redazione@edizionilibere.com I lavori con relativi allegati, dovranno pervenire presso la casella e-mail sopra indicata entro il 31 luglio 2021, termine di scadenza fissato per partecipare al concorso. La redazione a suo insindacabile giudizio, sceglierà il saggio più meritevole. L’autore o l’autrice selezionati, saranno ricontattati via e-mail entro 60 giorni dal termine della scadenza del bando. Il premio consiste nella pubblicazione, con contratto di edizione, dell’opera vincitrice, presso la collana di saggistica “Saggi e dintorni”, della casa editrice. Si garantisce

promozione e distribuzione del libro nelle librerie tradizionali e online del territorio nazionale.

La presentazione della pubblicazione vincitrice avverrà presso la sede della Fondazione de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco (UD) entro il 30 dicembre 2021. Qualora l’emergenza sanitaria non lo dovesse permettere, la stessa si terrà in modalità online. La redazione si riserva il diritto di premiare con attestazioni di merito, gift card spendibili nelle migliori librerie, eventuali proposte di collaborazione, altri elaborati ritenuti di grande valore letterario e culturale. L’editore non si assumerà nessuna responsabilità nell’eventualità di violazione di copyright, dichiarazioni mendaci, o ipotesi di plagio. Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (regolamento UE 2016/679), si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente all’organizzazione e gestione del Concorso. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. Ai sensi dell’art. 23, con l’invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso, allegare il consenso scritto espresso dall’interessato al trattamento dei dati personali.

Gli interessati, possono, per qualsiasi informazione scrivere a: info@edizionilibere.com - redazione@edizionilibere.com oppure contattare la casa editrice sui maggiori social network ad essa dedicati (Facebook, Twitter, Instagram).