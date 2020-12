Da dove partire per cercare una casa in affitto?

A molti, prima o dopo, capita di dover cercare un appartamento in affitto, per ragioni di lavoro, per andare a vivere da soli o iniziare una convivenza.

Al di là delle ragioni che possono indurre alla ricerca, prima di partire è necessario considerare alcune variabili, in modo da ottimizzare la propria esperienza ed evitare cattive sorprese.

Trovare un immobile in affitto non è semplice e richiede tempo e impegno. Gli aspetti da considerare sono tanti e chiarirsi le idee riguardo alla soluzione ottimale per le proprie esigenze è indispensabile prima di avviare le ricerche.

In primo luogo, bisogna considerare il proprio budget disponibile, inteso non solo come la quota di canone da pagare, ma tenendo anche conto della somma di denaro da riservare a tutto ciò che comporta una vita lontano dalla propria famiglia.

Le spese legate all'affitto di un appartamento, si estendono, infatti, anche a utenze, spese accessorie, spese condominiali, gestione ordinaria della casa, eventuali piccole riparazioni, investimenti aggiuntivi.

Quando si pensa al budget da destinare all'affitto di casa, quindi, bisogna valutare la spesa nel suo complesso e non limitarsi esclusivamente al costo mensile dell'immobile.

Fissato il budget bisogna poi pensare alla zona ideale in cui stabilirsi.

Soprattutto se si tratta di una grande città in cui non si è mai vissuto, scegliere il quartiere migliore in termini di qualità della vita e prezzi può diventare complicato.

Per semplificare l'operazione, in questo senso, si può partire dalla sede di lavoro. Pensare di prendere in affitto un appartamento vicino al lavoro è senz'altro un buon punto di partenza poiché consente di ottimizzare i tempi e i costi legati agli spostamenti per raggiungerlo.

Oltre a questo, poi, vanno valutati i servizi presenti nella zona, i collegamenti con le altre aree della città, la possibilità di trovare facilmente parcheggio, la vivibilità del quartiere in termini di tranquillità e opportunità di svago.

Tenendo presente questi aspetti è più semplice seguire una traccia razionale nella scelta della zona più congeniale alle proprie necessità.

Infine, l'ultimo ma fondamentale fattore da non tralasciare corrisponde con le caratteristiche dell'immobile.

Immaginare a priori le caratteristiche dell'appartamento in termini di dimensioni, numero di stanze, luminosità, presenza di ambienti esterni, arredato o meno, rifiniture sono solo alcuni aspetti da considerare quando si va in cerca di un immobile in affitto.

Per questa ragione visitarlo personalmente è fondamentale, per constatare direttamente le condizioni dell'immobile, porre le domande giuste al proprietario e conoscere a fondo le condizioni di affitto.

A questo proposito diventa necessario leggere molto attentamente la copia del contratto prima di sottoscriverlo, assicurandosi che tutte le condizioni siano state messe nero su bianco e nulla sia lasciato al caso.

Una volta considerati tutti questi aspetti tocca prendere la decisione più delicata: procedere in autonomia o affidarsi a un'agenzia immobiliare?

La prima soluzione è senz'altro quella più conveniente, ma comporta un notevole dispendio in termini di tempo ed energie prima di riuscire a trovare la casa più adatta alle proprie necessità.

Nel secondo caso, invece, certamente si gioverebbe di un supporto professionale a cui demandare tutta la ricerca e le beghe burocratiche, ma a costo di corrispondere loro un importo in denaro che, normalmente, si aggira sul valore di una o due mensilità di affitto.

Nel dubbio tra le due possibilità non bisogna trascurare una terza soluzione: il ricorso ai servizi dei siti specializzati con annunci verificati come gli annunci di appartamenti in affitto di ZappyRent.

ZappyRent è una piattaforma online che mette in contatto domanda e offerta di affitti nelle principali città italiane e sposa la convenienza del servizio gratuito con la semplicità e praticità di utilizzo.

Cercare un appartamento in locazione su ZappyRent, infatti, è molto facile. Fissati i propri parametri, basterà impostarli nell'apposita sezione del sito, in cui selezionare il budget, la zona, la formula abitativa.

In questo modo si potranno visualizzare solo gli annunci più pertinenti alle proprie richieste.

Per questi, è possibile approfondire tutti i dettagli descrittivi di ogni singolo immobile, corredati da una galleria fotografica, così da ammortizzare i tempi del sopralluogo.

In alcuni casi, inoltre, si può anche richiedere una visita diretta all'appartamento.

Qualora non fosse possibile e si procedesse con la scelta dell'appartamento solo sulla carta, il servizio garantisce il rimborso dell'importo qualora le caratteristiche dell'immobile non corrispondessero con quelle riportate nell'annuncio