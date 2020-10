Covid, è emergenza in Puglia, l'assessore sospende i ricoveri ordinari in tutti gli ospedali

Le strutture ospedalieri pugliesi non riescono a contrastare l’avanzata del coronavirus. Per questo l’assessore alla Salute, Gianluigi Lopalco ha disposto con decorrenza immediata e fino alla mezzanotte di martedì 27 ottobre, il blocco dei ricoveri programmati, sia medici che chirurgici, in tutti gli ospedali della Puglia.

Sono permessi solo ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile” provenienti dalle strutture di pronto soccorso, i ricoveri per pazienti oncologici e le prestazioni non differibili e urgenti del percorso nascita.

Nella stessa circolare inviata questa sera alle direzioni di tutti i presidi ospedalieri, l’assessore dispone inoltre la sospensione di tutta l’attività in libera professione intramoenia.