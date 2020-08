Sonorità folk blues con i Guignol all'Angelè Pub

I Guignol questa sera all'Angelè Pub di Manduria presentano “Luna Piena e Guardrail” ottavo album per la storica band milanese. Pier Adduce e band tornano da un tour live mai interrotto con un nuovo disco. Nove canzoni che passano da un omaggio a Tenco a suoni stile Urge Overkill. Possiamo parlare di blues? Possiamo parlare di canzoni all’italiana maniera? Sinceramente non saprei, perchè i Guignol cercano un po’ di mischiare le carte, sonoramente parlando, con uno schema bel consolidato negli anni. Ci sono dentro i Cousteau acidi? Si. Per le tematiche utilizzare i Guignol possono essere considerati i Virginiana Miller del blues. Un bel disco con suoni ben organizzati da ascoltare in maniera approfondita.

Pier Adduce: frontman e autore dei testi dei Guignol, storica band milanese nata nel 1999, ha all'attivo 7 album e 2 Ep, centinaia di concerti in Italia e all'estero e svariate collaborazioni con artisti della scena underground italiana e internazionale, tra cui: Giancarlo Onorato, Amaury Cambuzat, Salvo Ruolo, Susanna Buffa, Julitha Ryan, Hugo Race, Cesare Basile, Lilith & The Sinnersaints, Guido Rolando Giubbonski ecc...







Angelé Pub

Largo Campanile, centro storico, ingresso libero

prenotazione tavoli 339 364 9533