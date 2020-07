Spaventoso nubifragio in Sicilia - IL VIDEO

Notevoli disagi sono stati registrati in viale Regione Siciliana, dove prima delle 17 sono stati chiusi i sottopassaggi totalmente invasi dall'acqua. La circonvallazione è rimasta bloccata: un automobilista è rimasto impantanato nella strada allagata: l'uomo si è sentito male ed è stato soccorso da alcune persone. Scene da panico in tutta la circonvallazione: in molti casi le persone hanno abbandonato le auto e hanno dovuto letteralmente nuotare per mettersi in salvo. La stazione meteo dell'Osservatorio Astronomico ha registrato fino ad ora 79,4 mm, nuovo record per il mese di luglio a Palermo dal 1797 ad oggi.

Alberi caduti in strada e sulle auto, strade allagate e cornicioni pericolanti: il violento nubifragio che si è abbattuto anche su Catania. Non ha risparmiato neanche i comuni della provincia.

La Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco è stata presa d’assalto con residenti e cittadini che hanno segnalato diversi disagi per via della pioggia e del vento. Al momento, in sala operativa, risultano 35 interventi da espletare.

Otto squadre e due autoscale sono impegnate nelle zone più colpite che interessano il territorio dei comuni di: Adrano, Biancavilla, Paternò, Misterbianco, Catania, Mascalucia Gravina e Aci Sant’Antonio.