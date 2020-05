Carmela, salentina, spegne 111 candeline

E’ salentina, di Alezio, in provincia di Lecce, la donna più longeva della Puglia e tra i pochi ultracentenari d’Italia. Si chiama Carmela Villani e ieri, venerdì 1 maggio, ha compiuto 111 anni.

Il compleanno della nonnina classe 19019, è stato festeggiato dai parenti e dai membri dell’Associazione Giustitalia di cui è socia onoraria. Sta affrontando in piena salute la pandemia del Covid-19 dopo essere sopravvissuta all’epidemia della “spagnola” del 1918 e alla più recente Sars del 2002-2003.

Il segreto della sua longevità è: pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, niente fumo e stress e prendere la vita ogni giorno come un dono. Oggi, nonostante la quarantena, vive circondata dall’amore e dall’affetto, almeno quello virtuale, di parenti ed amici.

Quest’anno non ha potuto, per ovvi motivi, festeggiare, ma l’augurio di tutto è quello di poter celebrare l’anno prossimo la ricorrenza, con l’affetto non solo virtuale di parenti e amici un nuovo traguardo, quello dei 112 anni. (Nella foto, i festeggiamenti dell’anno scorso)