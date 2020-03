Ostuni, medico e infermiere positivi al Covid-19, esami su altri sette sanitari

Altri sanitari positivi al virus in Puglia, Ad Ostuni, questa volta, dove un medico e un infermiere dell’ospedale della città bianca sono risultati positivi al test. I due sarebbero entrati in contatto nei giorni scorsi con un giovane di Carovigno ricoverato al Perrino di Brindisi affetto anche lui dal Covid-19.

Altri sette sanitari dello stesso ospedale di Ostuni sono stati messi in quarantena, tra radiologo, infermieri, e altri medici.

“La situazione inizia a complicarsi per il nostro ospedale – spiega il sindaco ostunese Giglielmo Cavallo – sette operatori sanitari sono stati messi in quarantena, e ci sono altre verifiche in corso. Voglio ringraziare tutti coloro che in queste ore sono in trincea, e un ringraziamento va anche ai volontari della Croce rossa di Ostuni, quelli del Ser e Era che si stanno adoperando per la comunità. E’ il momento di essere responsabili, chiedo alla gente di non uscire di casa. Insieme ce la faremo”.

A questo punto salgono a sette i casi di Coronavirus nella provincia di Brindisi.