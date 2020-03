Evasione in massa dal carcere di Foggia, quattro tarantini in fuga / IL VIDEO

Evasione in massa dal carcere di Foggia dove da questa notte, come in quasi tutti i penitenziari italiani, è in corso la protesta di detenuti contro le restrizioni ai colloqui con i parenti imposte per l’emergenza Coronavirus.

A Foggia sarebbero stati oltre 50 i detenuti evasi: una trentina quelli che sono stati bloccati poco dopo dalle forze dell'ordine. Altri sarebbero riusciti a scappare. Tra questi si sarebbero quattro detenuti della provincia di Taranto che si sono allontanati a bordo di un’autovettura rubata nelle vicinanze del carcere.