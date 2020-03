"E' arrivato il coronavirus", denunciato giovane per procurato allarme

Un giovane di Martina Franca è stato denunciato per procurato allarme per aver diffuso un video che riprendeva le fasi di un occorso ad un anziano rimasto chiuso in casa facendolo passare come un caso di coronavirus.

Il video della durata di pochi secondi che riprendeva l’arrivo di ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine in una strada della città della Valle d’Itria, era stato passato nelle chat e quindi nella rete dove è diventato virale. Nel vide si sentiva la voce allarmistica del giovane che urlava “è arrivato il coronavirus”.

Il video si è diffuso tra i residenti di Martina Franca e dei paesi limitrofi creando di fatto allarme e momenti di panico.

Allarme sociale che hanno poi indotto i dirigenti dell’amministrazione del comune della Valle d’Itria ad emettere un comunicato per smentire in maniera categorica la notizia e fermare il diffondersi della “fake news”.

Il personale del locale Commissariato messo in allarme dal video ha in poche ore identificato l’autore delle immagine diffuse in rete, un 21enne del posto, che è stato così denunciato per il reato di procurato allarme.

Sul suo telefonino i poliziotti hanno rinvenuto tutti i dettagli tecnici della trasmissione del video incriminato.