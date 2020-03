«Restiamo a casa», Giuliano Sangiorgi dei Negramaro dedica una canzone ai suoi fan

Il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post che invita i suoi fan a restare in casa, rassicurandoli che l'emergenza Coronavirus, che ha portato all'isolamento della regione Lombardia e di altre 11 province, finirà presto.

"Le immagini di tutte quelle persone che ieri scappavano da Milano e assalivano l’ultimo treno che li avrebbe ripotati a casa, dai propri affetti, sono ancora impresse nella mia mente" scrive il cantante sul suo profilo. "La musica, tante volte, mi ha aiutato a comprendere, a comprendermi. Tante canzoni, quelle rimaste nel cassetto, ma vi assicuro, mi hanno aiutato tanto, anche senza essere pubblicate, senza essere dei successi. Questa no, voglio dedicarvela, per annullare le distanze e per sentirvi in questa stanza tutti".

Di seguito il video dell'inedito.